Vedat Muriqi transferinde mutlu son!

Süper Lig'de transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden birisi olan Vedat Muriqi, transferinde mutlu sona çok az kaldı. İtalyan basınına göre, transfer çok kısa bir süre sonra resmiyet kazanacak. Sky Italia'nın duyurduğu habere göre, Lazio ile kesin anlaşmaya varan Muriqi, önümüzdeki günlerde İtalya'ya uçacak.

Yine Sky Italia'ya göre, İtalyan ekibi Lazio, bu transfer için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

26 yaşındaki forvet ise yeni kulübü ile beş yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Muriqi görev aldığı 36 maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı.

Sarı Lacivertliler'in bu futbolcu yerine İsrailli forvet Eran Zahavi'yi kadrosuna katması bekleniyor.