Vedat Muriqi'ten maç sonu paylaşımı ve flaş açıklamalar!
Spor Toto Süper Ligi'ne verilen aranın ardından ger dönüşün çok kolay olmadığını söyleyen golcü futbolcu Vedat Muriqi "İki aylık aradan sonra formda kalmaya çalışsak da zorlandık. İnşallah salı günü de sahamızda Trabzonspor'u geçeceğiz." diye ifade ederek taraftarların gücünü hissettiklerini vurguladı.
Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi, Kayserispor maçı sonrası lige verilen aranın ardından mücadeleye hazır bir şekilde devam etmenin kolay olmadığını belirtti. Buna rağmen maçı kazanmanın kendilerine verdiği moralin ardından salı günü karşılacakları ve liderlik yarışındaki Trabzonspor maçı mücadelesini de kazanacaklarını iddialı bir şekilde ifade etti.
2. YARI GİRMEMİN SEBEBİ ADELEMDEKİ AĞRI
Maça yedek başlaması hakkında konuşan Vedat Muriqi "Cumartesi arka adalemde sıkıntı hissetmiştim, yarıda bıraktım. Hocalarımla ve doktorlar konuştuğumda üzerine gidersek sıkıntı olabileceğini ve gerekirse oyuna alacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim. Daha büyük bir sakatlık olabilirdi ama çok şükür iyi atlattım." diye ifade ederek takımınna olan inancınına vurgu yaptı.
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