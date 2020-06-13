Vedat Muriqi'ten maç sonu paylaşımı ve flaş açıklamalar!

Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi, Kayserispor maçı sonrası lige verilen aranın ardından mücadeleye hazır bir şekilde devam etmenin kolay olmadığını belirtti. Buna rağmen maçı kazanmanın kendilerine verdiği moralin ardından salı günü karşılacakları ve liderlik yarışındaki Trabzonspor maçı mücadelesini de kazanacaklarını iddialı bir şekilde ifade etti.

2. YARI GİRMEMİN SEBEBİ ADELEMDEKİ AĞRI

Maça yedek başlaması hakkında konuşan Vedat Muriqi "Cumartesi arka adalemde sıkıntı hissetmiştim, yarıda bıraktım. Hocalarımla ve doktorlar konuştuğumda üzerine gidersek sıkıntı olabileceğini ve gerekirse oyuna alacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim. Daha büyük bir sakatlık olabilirdi ama çok şükür iyi atlattım." diye ifade ederek takımınna olan inancınına vurgu yaptı.