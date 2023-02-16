Vedat Yesilkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedat Yesilkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vedat Yesilkaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vedat Yesilkaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vedat Yesilkaya 8 Aralık 2000 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Vedat Yeşilkaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vedat Yesilkaya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vedat Yesilkaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adıyaman FK futbol takımında oynamaktadır. Adıyaman FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vedat Yesilkaya'nin Adıyaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vedat Yesilkaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/v.ysk21/

Vedat Yesilkaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vedat Yesilkaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vedat Yesilkaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vedat Yesilkaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Karaköprü Bld

25 Ağu 2021 yılında Kahta 02 Spor

2 Ağu 2022 yılında 23 Elazığ FK

10 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Adıyaman FK

Vedat Yesilkaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vedat Yesilkaya şuan Adıyaman FK takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

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