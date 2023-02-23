Vedran Dalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedran Dalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vedran Dalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vedran Dalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vedran Dalic 19 Eylül 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Vedran Dalić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vedran Dalic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 5 PRO SPORT AGENCY yapmaktadır. Vedran Dalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vedran Dalic'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vedran Dalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vedran Dalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vedran Dalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vedran Dalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2014 yılında NK Lucko

5 Şubat 2015 yılında NK Vukovar 1991

31 Temmuz 2015 yılında Bijelo Brdo

29 Ocak 2016 yılında NK Vinogradar

1 Temmuz 2017 yılında Inter Zapresic

21 Şubat 2019 yılında FK Krupa

2 Eylül 2019 yılında Bijelo Brdo

1 Temmuz 2021 yılında Z. Sosnowiec

Vedran Dalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vedran Dalic şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.