Vedran Jugovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedran Jugovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vedran Jugovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vedran Jugovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vedran Jugovic 31 Temmuz 1989 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Vedran Jugović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vedran Jugovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vedran Jugovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vedran Jugovic'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vedran Jugovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vedran Jugovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vedran Jugovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vedran Jugovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NK Olimpija Osijek

30 Haziran 2008 yılında NK Osijek

4 Şubat 2013 yılında HNK Rijeka

15 Şubat 2016 yılında Jeonnam Dragons

31 Aralık 2016 yılında HNK Rijeka

6 Ocak 2017 yılında Jeonnam Dragons

1 Temmuz 2019 yılında NK Osijek

Vedran Jugovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vedran Jugovic şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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