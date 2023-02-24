Vedran Panic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedran Panic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vedran Panic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vedran Panic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vedran Panic 23 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Panić Vedran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vedran Panic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vedran Panic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 21 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Vedran Panic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vedran Panic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vedran Panic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vedran Panic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vedran Panic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında FK Omarska

Vedran Panic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vedran Panic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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