Vefa Sosyal Destek Grubu halkın ihtiyaçlarını karşıladı

Vefa Sosyal Destek Grubu halkın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Erzurum'un Aşkale İlçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu gerçekleşen 2 gün sokağa çıkma yasağında İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu sahadaydı. Sokağa çıkamayan ilçe halkının temel ihtiyaçları olan ekmek ve ilaç gibi ihtiyaçlarını kendilerine ulaştırdılar.

Vatandaşlar ihtiyaçlarına cevap veren Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA