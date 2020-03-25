Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların hizmetinde

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Kaymakamlığı ve Kapaklı Belediyesi işbirliğinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Kapaklı ilçesinde de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar tek tek tespit edilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, Kaymakam Bülent Hamitoğlu ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret ettiklerini belirterek, "7 gün 24 saat görev yapan personelden çalışmaları hakkında bilgi aldık. Evden çıkamayan yaşlılarımızın ve kronik hastalarımızın isteklerini hızlıca yerine getirip, onları zor durumda bırakmıyoruz. Bu zor günlerde onların daha fazla yanlarında olacağız." dedi

Kaynak: AA