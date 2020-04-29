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  3. Vefa Sosyal Destek Grupları 15 bin 959 kişiye ulaştı

Vefa Sosyal Destek Grupları 15 bin 959 kişiye ulaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.

Vefa Sosyal Destek Grupları 15 bin 959 kişiye ulaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını il genelinde sürdürüyor. Ekipler ramazan ayında vatandaşların iftarlık alışverişlerinden ramazan pidesine kadar alarak evlerine kadar ulaştırıyor.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grupları, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen talepleri karşılamak için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Personeli, Din Görevlileri, Belediye Personeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeli, Kızılay Gönüllüleri, Gençlik Merkezi Gönüllüleri ve Gönüllü Öğretmenlerin de katkılarıyla devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda; maaş teslimi, alış-veriş talepleri, gıda yardımı ve hijyen paketi dağıtımı da devam ederken, toplam 15.959 vatandaşa ulaşılarak talepleri karşılandı.

Vefa Sosyal Destek Grupları 15 bin 959 kişiye ulaştı

Vefa Sosyal Destek Grupları 15 bin 959 kişiye ulaştı

Kaynak: İHA




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