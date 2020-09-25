Vefalı şahin, tedavisini yapan kişiyi her gün ziyaret ediyor

Bursa'da Mehmet Kayhan'ın (50) bahçede yaralı bulup tedavisini yaptıktan sonra doğaya saldığı şahin, her gün aynı bahçeye gelerek besleniyor. Şahine "Yaşar" ismini veren Kayhan, "Bizi gördüğünde bağırarak sesleniyor, ben buradayım diyor. Mutlu oluyoruz" dedi. ​Mehmet Kayhan, yaklaşık 5 ay önce bahçesinde kanadından yaralı bulduğu şahini evine getirdi.

Kuşu tedavi ettiren, 3 ay boyunca bahçesindeki kafeste bakımını yapıp besleyen Kayhan, ona "Yaşar" ismini verdi. Kayhan, tedavisinin ardından şahini doğaya saldı. Ancak şahin, her gün Mehmet Kayhan'ın bahçesine gelmeye başladı. Kayhan, kendisini öterek uyardığını söylediği şahini beslemeye devam etti.

"BURAYI EVİ KABUL ETTİ"

Şahinin bahçeyi evi olarak kabul ettiğini belirten Mehmet Kayhan, "Hobi bahçemde tavuk, horoz, köpek, koyun gibi hayvanlarıma bakıyorum. Bir gün tulumbanın yanında yaralı bir şahin gördüm. Onu aldım, 3 ay boyunca besledim. İyileşti. Sonrasında doğaya saldım. O günden bu yana her gün sabah geliyor. Ciğerle besliyorum. Karnı doyunca gidiyor. Normalde yabani bir hayvan olmasına rağmen, bahçemdeki tavuklarıma, kuşlarıma hiçbir şekilde zarar vermiyor. Burayı evi olarak kabul etti. Her gün geliyor. Çok memnunum. Bizi gördüğünde bağırarak sesleniyor, ben buradayım diyor. Mutlu oluyoruz. Bahçemizi koruyor" dedi.