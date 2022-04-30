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Vefat haberini Cüneyt Arkın duyurdu! Türk sinemasının emektar isimi Kadir Kök yaşamını yitirdi!

Türk sinemasının emektar isimlerinden oyuncu Kadir Kök, hayata gözlerini yumdu. Vefat haberini ünlü oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından duyurdu.

Vefat haberini Cüneyt Arkın duyurdu! Türk sinemasının emektar isimi Kadir Kök yaşamını yitirdi!

Türk sinemasının emektar oyuncusu 83 yaşındaki Kadir Kök, yaşamını yitirdi.

Acı haberi Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından paylaştı.

CÜNEYT ARKIN DUYURDU

Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Vefat haberini Cüneyt Arkın duyurdu! Türk sinemasının emektar isimi Kadir Kök yaşamını yitirdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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