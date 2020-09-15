Merhum iş adamı Vehbi Koç'un kızı, İnan Kıraç'ın eşi ve Rahmi Koç'un kardeşi, Koç Holding Yönetim Kurulu eski başkan vekili Suna Kıraç hayatını kaybetti.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, vefat haberini topluluğa, "Yaşamını ailesine, Koç Topluluğu'na ve bu ülkeye adamış olan çok değerli Suna Kıraç'ı uzun yıllardır mücadele ettiği hastalığı nedeniyle bu sabaha karşı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek duyurdu.

Kıraç uzun yıllardır ALS hastalığı ile mücadele ediyordu. Suna Kıraç, İnan Kıraç'ın eşiydi.

SUNA KIRAÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç; 3 Haziran 1941 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi.

Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür.

Uzun yıllardır ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir.

İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

1997 T.C. Bakanlar Kurulu'nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye'de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilmiştir.