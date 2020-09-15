Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç öldü mü? Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ünlü iş adamı Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç öldü mü? Neden öldü? soruları araştırılmaya başlandı.Koç Holding tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda Kıraç'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç; 3 Haziran 1941 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi. Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür.

İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

1997 T.C. Bakanlar Kurulu'nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye'de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilmiştir.

SUNA KIRAÇ NEDEN ÖLDÜ?

Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele ediyordu.

1.60 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 13'üncü ismi olan Suna Kıraç, 1999'da bir, 2001'de de iki kez solunum yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.

ALS NEDİR?

Amyotrofik lateral skleroz ya da ALS, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir. ALS hastalığı ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir.