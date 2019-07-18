Vekaletle Kurban Hizmetleri Toplantısı yapıldı

Bilecik'te Vekaletle Kurban Hizmetleri Toplantısı Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Sünetci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının 1993 yılından buyana ortaklaşa yürüttüğü ve 143 ülkede 436 bölgede usulüne uygun olarak kesimi yapılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'nın "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temalı 2019 yılı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı, Bilecik Dursun Fakih İmam Hatip Orta Okulu konferans salonunda Bilecik il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, vaizler, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda kürsüye gelen Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Sünetci, vakfın çalışmaları ve geçmiş yıllarda yapılan faaliyetler ve yardımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Sünetçi, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında bu yılki kurban bedellerinin yurt içinde 890 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Kaynak: İHA