Vekil Vükela ne demek, TDK'ya göre Vekil Vükela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vekil vükela ne demek? Vekil vükela TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vekil vükela kelimesi. Peki vekil vükela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vekil vükela nedir, vekil vükela kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VEKİL VÜKELA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vekil vükela kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre vekil vükela kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İleri gelenler

