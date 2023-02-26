Velemseni Ndwandwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Velemseni Ndwandwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Velemseni Ndwandwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Velemseni Ndwandwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Velemseni Ndwandwe 18 Ocak 1996 tarihinde Empangeni, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Velemseni Ndwandwe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Velemseni Ndwandwe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 1 Aralık 2016 tarihinde katılmıştır. Velemseni Ndwandwe'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Velemseni Ndwandwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Velemseni Ndwandwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Velemseni Ndwandwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Velemseni Ndwandwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında Golden Arrows

Velemseni Ndwandwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Velemseni Ndwandwe şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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