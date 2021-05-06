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Veli isminin anlamı nedir, Veli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Veli isminin anlamı; Allah'ın sevgili kulu, ermiş, evliya demektir. Bu içeriğimizde Veli isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Veli isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Veli isminin anlamı nedir, Veli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Veli isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Veli ismi ne demek, Veli ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Veli isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Veli İsminin anlamı nedir? TDK Veli anlamı:

Veli ismi TDK'da bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışından sorumlu kimse, ege, iye; ermiş anlamlarında kullanılmaktadır.

Veli İsmi Kuranda geçiyor mu?

Veli ismi Kuran'da geçmektedir.

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Veli isminin kökeni:

Veli ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Veli isminde 58339 kişi bulunmaktadır.

Veli isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Veli isminin rengi:

Haki

Veli ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Veli isminin Harf Analizi Nedir ?

Veli ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

V : Devrimci/asi, farklı

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Veli isminin Numerolojisi Kaçtır?

Veli ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V : 27

E : 6

L : 15

İ : 12

= 60 Veli İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

Veli ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Veli isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Veli isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

V: 4   E: 5   L: 3   İ: 9 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Veli isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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