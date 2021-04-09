Veli ve öğrencilerin beklediği İstanbul'da okullar kapanacak mı? sorusuna yanıt geldi!

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs tablosuna göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da yüz yüze eğitim kısmen uygulanıyor.

Anaokulları, ilkokulların 1,2,3,4’üncü sınıfları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri eğitimlerini okullarında alıyor. Ancak megakentte artan vakalar nedeniyle İstanbul’da okulların kapanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'dan o iddialara yanıt geldi.

''İSTANBUL'DA SÜREÇ KONTROLLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR''

Türkiye'de şuandaki yüz yüze ve uzaktan eğitim hakkında bilgi veren Yazıcı, “Seyrek nüfuslu yerlerdeki bütün okullarımız açık Türkiye genelinde böyle. Ortaokullarımızda beşinci, altıncı ve yedinci sınıflarımız uzaktan eğitime devam ederken sekizinci sınıflarımız yüz yüze eğitime devam ediyor. Aynı şekilde anaokullarımız bünyelerindeki okulların eğitim öğretim şekline uygun olarak devam ediyor. İlkokullarımız 1,2,3,4’üncü sınıflarımız açık haftada iki gün. Derslerimiz 30 dakika, on dakika arayla devam ediyor. 12’nci sınıflarımız yine 16 saat ile 24 saat aralığında eğitim öğretime devam ediyor. Genel olarak toplumda karşılaşabildiğimiz sorunlar nispi olarak tabi ki okullarımızda da yaşanabiliyor. Alınan önlemlerle, korunaklı sistemlerle okullar daha özel bir çevre. Bu bağlamda genel olarak İstanbul’da öğrencilerimiz okullarımıza devam ediyor. Bu oran yüzde 80 civarında. Eğer ailelerimiz isterse çocuklarımızı okullara göndermeyebiliyor, uzaktan eğitime katılıyorlar. Genel çerçevede İstanbul’da süreç kontrollü bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR KARAR YOK

İstanbul’da Valiliğin İl Hıfzıssıhha Kurulu aracılığıyla bütün verilerin değerlendirildiğini belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı,'' Hastanelerdeki doluluk oranları, bulaş sayıları, mevcut olan alınması gereken önlemlerin aciliyeti ve okullardan elde edilen veriler bunların hepsi bir bütün olarak değerlendiriliyor. Şu an itibariyle okullarla ilgili yeni bir karar almamız gerektiğini gösteren herhangi bir veri şu an itibariyle ulaşmadı. Ama süreci hep birlikte hassasiyetle izliyoruz. Eğitim vazgeçilmez bir değer, çocuklar için okulda olmak çok hayati ama bir yandan da tabi sağlıkları en öncelik" dedi.

Okullarda olası bir vaka tespit edilmesi durumunda çok sıkı tedbirler alındığının altını çizen Yazıcı şu bilgileri verdi;

"Her okulumuzda bir tane izolasyon odası oluşturuldu. Bu şekilde tespit edilen, şüphelenilen öğrencimizle ilgili ilk yapılan işlem; izolasyon odasına alınması ve değerlendirilmesini sağlamak. Normalde her öğrencimizin HES kodu, okul müdürlükleri tarafından her sabah kontrol ediliyor. Gerek temaslı gerekse pozitif olan öğrenci veya öğretmeni personel bilgisi o aplikasyon aracılığıyla doğrudan okul müdürümüzün cep telefonuna iletiliyor. Bu konuda gerekli önlem zaten alınmış oluyor. Eğer öğrencimiz ve öğretmenimiz birlikte maske takıyorsa ve bir sınıfta bir öğrencimizde bununla ilgili bir vaka görülmüşse diğer sınıftaki öğrencilerimiz düzenli olarak 2 ders aralığında bir ateşleri ölçülmek suretiyle kontrol altında tutuluyor ve eğitim öğretim devam ediyor. Ama ikinci bir vaka görülmesi halinde karantina uygulaması değerlendirilebiliyor. Kontrol kılavuzumuzun çizdiği yol haritası var her okul için standart, genel çerçeveye göre hareket ediliyor. Topyekün bir mücadele, umarım bir an önce salgınla ilgili süreci atlatıp hem aşılamayla birlikte, alınan önlemlerle de büyütülerek en iyi şekilde bu sorun çözülecek. Okulları kapatmak en son çare olarak düşünülmeli, aksi çünkü çocuklarımızın okuldan kopmaları belki onaramayacağımız birçok problemlere de neden olabilir”