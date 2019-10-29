Veliaht’tan Bağdadi için tebrik telefonu geldi!

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere’nin açıklamasına göre; Trump ve Prens Selman bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Veliaht Prens, IŞİDelebaşı Bağdadi’nin ölü ele geçirildiği operasyondan dolayı Trump’ı tebrik ederken, Trump da bin Selman’a “Suudi Arabistan’ın ABD ile devam eden güçlü ortaklığı” nedeniyle teşekkür etti.

ABD Özel Kuvvetleri önceki gün Suriye’nin kuzeybatısındaki Başika kasabasında IŞİD lideri Bağdadi’ye operasyon düzenlemişti.

Operasyon sonucu Bağdadi beraberine üç çocuğunu alarak tünelden kaçmaya çalışmış, komandolardan kurtulamayacağını anlayınca da üzerindeki bombaları infilak ettirmişti.