Velibor Lacarac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Velibor Lacarac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Velibor Lacarac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Velibor Lacarac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Velibor Lacarac 31 Ağustos 2004 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Velibor Lacarac Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Velibor Lacarac'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Velibor Lacarac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Velibor Lacarac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Eylül 2021 yılında Radnicki SM U19
Velibor Lacarac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Velibor Lacarac şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.