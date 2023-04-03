Velibor Lacarac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Velibor Lacarac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Velibor Lacarac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Velibor Lacarac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.