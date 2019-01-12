Velilerden köy okulu öğrencileri için örnek proje

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Sadettin Aka Ortaokulundaki öğrencilerin velileri, köy okulu öğrencileri için atkı ve bere ördüler.

Koordinatörlüğünü Sadettin Aka Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mihraç Kulu'nun yaptığı sosyal proje kapsamında bir araya gelen okulun 14 öğrenci velisi kadın, köy okullarındaki öğrenciler üşümesin diye örnek bir projeye imza attılar. Kış şartlarının oldukça ağır geçtiği Tatvan'da sıra dışı bir etkinlik yapan anneler, köy okulu öğrencilerinin üşümemeleri için kolları sıvadılar. Örnek bir projeye imza atan anneler, köy okullarının ihtiyaç sahibi öğrencileri için kendi elleriyle atkı ve bere ördüler. Şimdiye kadar ördükleri bere ve atkıları yaklaşık 100 köy okulu öğrencisine ulaştıran anneler, son olarak ördükleri bere ve atkıları ilçeye bağlı Benekli Köyü Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine ulaştırdılar. Proje kapsamında öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarına gidip öğrencileri ziyaret eden anneler, kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri hediye ettiler. Soğuk kış gününde oldukça anlamlı ve sıcak bir hediye almanın mutluluğunu yaşayan öğrencilerin sevinci ise, gözlerine yansıdı. Hediyelerini alan öğrencilerin sevinçlerine ortak olan anneler, dahil oldukları proje ile adeta küçük yüreklere anne eliyle dokunmuş oldular.

Yürütülen sosyal proje ile ilgili bilgi veren Sadettin Aka Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mihraç Kulu, toplamda 14 öğrenci velisinin yer aldığı proje ile şimdiye kadar 100 köy okulu öğrencisine atkı ve bere hediye edildiğini söyledi. Projenin her geçen gün genişleyerek devam ettiğini ifade eden Kulu, "Sadettin Aka Ortaokulu olarak sosyal bir projeye daha imza atmak adına bu projemizi hayata geçirdik. Bu projemiz okulumuzun öğrenci velisi anneler tarafından tamamen gönüllü bir şekilde yürütülüyor. Projeyi çok kısa bir süre önce hayata geçirmiş olmamıza karşın 14 velimiz gönüllü olarak projede yer aldı. Projede yer alan annelerimiz kısa sürede büyük işlere imza atarak şimdiye kadar toplam 100 köy okulu öğrencisine atkı ve bere ulaştırdı. Bu kapsamda son olarak ilçemize bağlı Benekli köyündeki anaokulu ve ilkokulumuzu ziyaret ettik. Buradaki öğrencilerimize atkı ve bere hediye ettik. Okul olarak bu soğuk kış gününde böyle sıcak bir projede yer aldığımız için annelerimizle birlikte çok mutluyuz. İnşallah projemiz her geçen gün daha da genişleyerek devam edecektir. Yine okul olarak bu tür sosyal projelere devam edeceğiz. Ben bu vesile ile projeye destek sunan tüm öğrenci velilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA