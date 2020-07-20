Velilere ve öğrencilere "lise tercihi yapmadan okulu mutlaka gezin" uyarısı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çevik, lise seçiminde tercih yapmadan önce ebeveyn ve çocuğun mutlaka okulu gezmesi ve akademik kadro ile tanışması gerektiğini söyledi.

Çevik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çocuk için en uygun liseyi seçmenin, onun tüm yaşamını etkileyecek en önemli kararlardan birisi olduğunu dile getiren Çevik, lise seçildiği anda aslında öğrencinin geleceğine ve hangi üniversiteye gideceğine baştan karar vermiş olduğunu, hayatın geri kalanıyla ilgili çok belirleyici bir tercihte bulunulduğunu bildirdi.

Çevik, çocuğun öz güveninin oluşmasını, sosyal olarak gelişmesini sağlayan yerlerin başında okulun geldiğini kaydederek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Özellikle lise dönemi ergenliğin en belirgin şekilde yaşandığı dönemdir. Bu nedenle gideceği okulda kuracağı arkadaşlıklar, öğretmenleri ile iletişimi, bir şeyleri başarma duygusu onun karakterinin en kritik basamaklarını oluşturacaktır. Lise arkadaşlıklarının hayat boyu devam edebildiği düşünülecek olursa buradaki ortamın ne kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Ayrıca velinin ve öğrencinin beklentisinin okulla uyumlu olması, çocuğun özelliklerinin okulun vizyon ve misyonuna da uyumlu olması gerekir."





- "Doğru lise tercihi başarıyı da mutluluğu da artırıyor"





Ahmet Çevik, yalnızca sınava odaklanan bir okulun bugünün koşullarında artık yeterli olmayacağını belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Akademik başarının yanı sıra öğrencinin yeteneklerini keşfedip, yabancı dilini geliştirebileceği, sanatla ve sporla ilgilenebileceği, çağımızın olmazsa olmazı bilişim teknolojilerini öğrenebileceği, öğrenciye donanım sağlayan bir okul, öğrencinin hayat başarısını artıracaktır ve hayata daha anlamlı bakmasını sağlayacaktır. Gelecekte gerek meslek hayatında gerekse özel yaşamında okul döneminde edindiği bu becerileri ve bakış açısı son derece pozitif yönde etki sağlayacaktır."

Çevik, doğru liseyi tercih eden öğrencinin daha başarılı bir birey olmanın yanında daha mutlu olduğunu, çevresine ve kendisinden sonra gelecek nesillere de benzer yönde katkı sağlayacağını söyledi.





- "Teknik donanım ve alt yapı artık olmazsa olmaz"





Bilgi Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çevik, okulun fiziksel şartlarında geniş, ferah ve farklı amaçlara uygun, çocuğun enerjisini doğru yönlendirebileceği alanların da sağlanmış olması gerektiğini vurguladı.

Teknik donanım ve alt yapının artık olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Çevik, özellikle küresel salgın sürecinde eğitim şeklinin Uzaktan Canlı Eğitim Modeline döndüğü ve uzaktan canlı eğitimin artık bu hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geleceği gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini anlattı.

Çevik, okul seçerken teknik alt yapının ve personel yapısının bu duruma hazırlıklı olmasının eğitimin aksamaması adına son derece önemli olduğunu bildirdi.





- "Seçim yaparken mutlaka okulu gezin"





Ahmet Çevik, okulun yeniliğe açık ve ödün vermeyen bir yenilik arayışı içinde olmasının öneminden bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Yani bir eğitim felsefesi olmalı, ufku geniş olmalı ve öncelikle çevresine sonrasında ülkesine ve en nihayetinde insanlığa hizmet etmeyi amaçlayan dünya vatandaşı yetiştirmeyi amaçlayan geniş bir bakış açısına sahip olmalıdır. Öğretmenlerin teknik anlamda donanımlı ve yeterliliklere sahip olmasının dışında çocuklarla iyi iletişim sağlayabilmesi, bağ kurabilmesi, etkin dinleyebilmesi ve onlara örnek olabilmesi önemlidir."

Çevik, çocuğun ve ailenin seçim yaparken okulu mutlaka gezmesi gerektiğinin altını çizerek, şu uyarılarda bulundu:

"Öğrenci ve aile mümkünse akademik kadro ile tanışmalı. Karşılıklı kurulacak iletişim köprüsü güven duygusunu artıracak ve çocuğun kendisini daha özgüvenli hissetmesine neden olacaktır. Öğrenmenin gerçekleşmesi öğrencinin kendisini güvende hissetmesiyle doğrudan ilgilidir. Kısacası okul seçiminde yalnızca okulun adı ya da eve yakın olup olmamasına değil gerçekten donanım sağlayan bir eğitim verip vermediği gibi birçok unsura bakılması gerekmektedir. Eğitim; bir defa alınan ve ömür boyu kullanılan tek olgudur."

Kaynak: AA