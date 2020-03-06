Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto (2)
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, velilerin adına bankadan kredi çektiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen özel eğitim kursu müdürü Gülşah Ö., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, velilerin adına bankadan kredi çektiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen özel eğitim kursu müdürü Gülşah Ö., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Gülşah Ö., nöbetçi mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
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