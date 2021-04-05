Velilerin pandemi tedirginliği! Çocuklarını okula göndermekten korkuyorlar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eğitim veren İhsan Yılmaz ve Kayabaşı Alemdar İlkokullarında bazı öğrencilerde görülen vaka sebebiyle eğitime ara verildi. Veliler ise bu durumdan oldukça tedirgin.

İhsan Yılmaz İlkokulu öğrencileri yaklaşık 1 yıldır tadilat sebebiyle, Kayabaşı Alemdar İlkokulu binasında eğitimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde görülen vakalar üzerine 2 okulda da eğitim öğretime ara verildi. Okul idaresinden alınan bilgilere göre, 8 Nisan Perşembe gününden itibaren yeniden eğitime devam edileceği öğrenildi.

DİLEKÇE İMZALAYIP OKULA TESLİM ETTİLER

İhsan Yılmaz İlkokulunda çocuğu eğitim gören veliler, yüz yüze eğitime göndermek istemedikleri üzerine hazırlanan dilekçeleri imzalayarak okula teslim ettikleri görüldü. İmzalanan dilekçede, Covid-19 salgını kapsamında sağlığından endişe duyduğu için öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan EBA TV üzerinden yürütülen eğitimi takip edecekleri ve yüz yüze eğitim katılan öğrencilerle birlikte eğitim kurumunda gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme sınavlarına katılacaklarına dair içerik yer alıyor.

Dilekçe imzalayarak okula teslim eden bir başka veli Hatice Özer ise çocukların kendilerini koruyamadıklarını ifade etti. İçinde bulunduğumuz salgın süreci ile ilgili konuşan Özer açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Veliler olarak okula göndermekte tedirginiz. O yüzden dilekçe vermeye karar verdim kendi adıma ve sınıfımdan veliler de aynı şekilde dilekçe verdi. Bu dilekçe, çocukların genel sağılığı ile alakalı, veliler olarak tedbir gibi düşünebiliriz."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı