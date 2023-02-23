Velislav Boev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Velislav Boev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Velislav Boev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Velislav Boev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Velislav Boev 19 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Велислав Петров Боев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Velislav Boev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Velislav Boev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Velislav Boev'nin Spartak Varna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Velislav Boev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Velislav Boev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Velislav Boev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Velislav Boev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Spartak Varna

Velislav Boev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Velislav Boev şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Velislav Boev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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