Velislav Minkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Velislav Minkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Velislav Minkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Velislav Minkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Velislav Minkov 29 Mayıs 2001 tarihinde Troyan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Велислав Весков Минков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Velislav Minkov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Velislav Minkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Velislav Minkov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Velislav Minkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Velislav Minkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Velislav Minkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Velislav Minkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets II

Velislav Minkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Velislav Minkov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

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