Velislav Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Velislav Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Velislav Vasilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Velislav Vasilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Velislav Vasilev 8 Mayıs 2001 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Велислав Красимиров Василев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Velislav Vasilev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Velislav Vasilev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Velislav Vasilev'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Velislav Vasilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Velislav Vasilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Velislav Vasilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Velislav Vasilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Cherno More

Velislav Vasilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Velislav Vasilev şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Velislav Vasilev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cherno More Varna (2008-2020)

Bulgaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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