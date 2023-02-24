Velizar Janketic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Velizar Janketic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Velizar Janketic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Velizar Janketic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Velizar Janketic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Velizar Janketic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Velizar Janketic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Velizar Janketic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Velizar Janketic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Velizar Janketic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Velizar Janketic 15 Kasım 1996 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur.  Karadağ uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Velizar Janketic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Velizar Janketic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Velizar Janketic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Velizar Janketic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Velizar Janketic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Velizar Janketic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Velizar Janketic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında FK Graficar

11 Nisan 2016 yılında B. Podgorica

1 Ağustos 2017 yılında Kom Podgorica

1 Ocak 2018 yılında Rudar Pljevlja

5 Ocak 2019 yılında OFK Petrovac

30 Temmuz 2019 yılında Rudar Pljevlja

28 Temmuz 2020 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2021 yılında FK Decic Tuzi

5 Ocak 2023 yılında Rudar Pljevlja

Velizar Janketic kimdir

Velizar Janketic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Velizar Janketic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Velizar Janketic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Velizar Janketic nereli

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