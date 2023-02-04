Veljko Birmancevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Birmancevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Birmancevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Birmancevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Birmancevic 5 Mart 1998 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Вељко Бирманчевић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Birmancevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Veljko Birmancevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Birmancevic'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Veljko Birmancevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/birma_86/

Veljko Birmancevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Veljko Birmancevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Veljko Birmancevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Birmancevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2016 yılında Partizan

1 Temmuz 2016 yılında Teleoptik

30 Haziran 2017 yılında Partizan

1 Temmuz 2017 yılında Teleoptik

31 Aralık 2017 yılında Partizan

25 Ocak 2018 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2018 yılında Partizan

1 Temmuz 2018 yılında Čukarički

30 Haziran 2019 yılında Partizan

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički

3 Mart 2021 yılında Malmö FF

1 Eylül 2022 yılında Toulouse

Veljko Birmancevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Birmancevic şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Veljko Birmancevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Partizan Belgrad (2010-2016)

Sırbistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.