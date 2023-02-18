Veljko İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko İlic 21 Temmuz 2003 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вељко Илић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko İlic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Veljko İlic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Veljko İlic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Veljko İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veljko İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında IMT Belgrad U19

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında FK TSC

Veljko İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko İlic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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