Veljko İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Veljko İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Veljko İlic 25 Ocak 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Veljko İlic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko İlic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Veljko İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Veljko İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Temmuz 2019 yılında Brodarac U17
29 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz
5 Mart 2021 yılında Internacional
12 Ağustos 2021 yılında OFK Beograd U18
4 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad U19
Veljko İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Veljko İlic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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