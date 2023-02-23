Veljko Jelenkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Jelenkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Jelenkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Jelenkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Jelenkovic 5 Haziran 2003 tarihinde Lovech şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Jelenkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veljko Jelenkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Veljko Jelenkovic'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Veljko Jelenkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Jelenkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veljko Jelenkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Jelenkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2020 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2021 yılında Becej

31 Aralık 2021 yılında Vojvodina U19

31 Ocak 2022 yılında Kabel Novi Sad

30 Haziran 2022 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina

8 Ocak 2023 yılında Slavia Sofia

Veljko Jelenkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Jelenkovic şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Veljko Jelenkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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