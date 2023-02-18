Veljko Kijevcanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Kijevcanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Kijevcanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Kijevcanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Kijevcanin 3 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вељко Кијевчанин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Kijevcanin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veljko Kijevcanin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Kijevcanin'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Veljko Kijevcanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Kijevcanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veljko Kijevcanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Kijevcanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Mladost

20 Ağu 2018 yılında LFK Mladost

31 Aralık 2018 yılında Mladost

24 Ocak 2019 yılında Sloga Požega

30 Haziran 2019 yılında Mladost

1 Ağu 2019 yılında Borac Cacak

31 Aralık 2019 yılında Mladost

31 Ağu 2020 yılında Borac Cacak

31 Aralık 2020 yılında Mladost

1 Şubat 2021 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2021 yılında Mladost

17 Ocak 2022 yılında FK Loznica

30 Haziran 2022 yılında Mladost

9 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad

Veljko Kijevcanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Kijevcanin şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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