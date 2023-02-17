Veljko Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Maksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Maksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Maksimovic 4 Kasım 2000 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Maksimovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veljko Maksimovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Veljko Maksimovic'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Veljko Maksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Maksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Veljko Maksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Maksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Baden 1897

Veljko Maksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Maksimovic şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.