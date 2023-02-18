Veljko Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Mladenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Veljko Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Veljko Mladenovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Veljko Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Mladenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Mladenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Mladenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Mladenovic 13 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Mladenovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Veljko Mladenovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Mladenovic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

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Veljko Mladenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Mladenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Veljko Mladenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Mladenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında Brodarac U19

14 Ocak 2021 yılında Proleter

1 Şubat 2021 yılında Brodarac U19

30 Haziran 2021 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Veljko Mladenovic kimdir

Veljko Mladenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Mladenovic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Veljko Mladenovic nereli

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