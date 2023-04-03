Veljko Nesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Nesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Veljko Nesic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Veljko Nesic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.