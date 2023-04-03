Veljko Nesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Nesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Nesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Veljko Nesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Veljko Nesic 23 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Veljko Nesic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Nesic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Veljko Nesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Veljko Nesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad U19
Veljko Nesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Veljko Nesic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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