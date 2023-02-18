Veljko Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Nikolic 29 Ağu 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вељко Николић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Nikolic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Veljko Nikolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Veljko Nikolic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Veljko Nikolic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_vn10_/

Veljko Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Veljko Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2017 yılında Kızılyıldız U19

1 Şubat 2018 yılında Graficar

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız

Veljko Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Nikolic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Veljko Nikolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OFK Belgrad (-2016) , Red Star Belgrade (2017)

Sırbistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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