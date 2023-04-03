Veljko Prsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Prsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Prsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Veljko Prsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Veljko Prsic 1 Haziran 2004 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Veljko Prsic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Macva Sabac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Veljko Prsic'nin FK Macva Sabac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Veljko Prsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Veljko Prsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Macva U19
11 Şubat 2022 yılında Klenje
30 Haziran 2022 yılında Macva U19
Veljko Prsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Veljko Prsic şuan FK Macva Sabac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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