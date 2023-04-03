Veljko Prsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Prsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Veljko Prsic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Veljko Prsic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.