Veljko Radenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Radenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Radenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Radenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Radenovic 27 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Вељко Раденовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Radenovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veljko Radenovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Radenovic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Veljko Radenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Radenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veljko Radenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Radenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Jezero

9 Ağustos 2021 yılında Arsenal Tivat

30 Haziran 2022 yılında FK Jezero

8 Ağustos 2022 yılında FK Podgorica

9 Ağustos 2022 yılında Arsenal Tivat

30 Haziran 2023 yılında FK Podgorica

Veljko Radenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Radenovic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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