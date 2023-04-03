Veljko Radosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Radosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Radosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Veljko Radosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Veljko Radosavljevic 2 Nisan 2005 tarihinde Velika Plana şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Veljko Radosavljevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Radosavljevic'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Veljko Radosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Veljko Radosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Cukaricki U16
1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U17
1 Temmuz 2022 yılında Čukarički U19
Veljko Radosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Veljko Radosavljevic şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.