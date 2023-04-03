Veljko Radosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Radosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Veljko Radosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Veljko Radosavljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.