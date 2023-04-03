Veljko Radovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Radovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Radovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Radovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Radovanovic 19 Ocak 2004 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Radovanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Armor Sport Management yapmaktadır. Veljko Radovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Veljko Radovanovic'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Veljko Radovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Radovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Veljko Radovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Radovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Macva U19

17 Ocak 2023 yılında FK TSC U19

Veljko Radovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Radovanovic şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.