Veljko Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Simic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Simic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Simic 17 Şubat 1995 tarihinde Lazarevac şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вељко Симић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Simic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Veljko Simic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Veljko Simic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Veljko Simic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Simic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Veljko Simic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Simic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2013 yılında FC Basel

23 Temmuz 2014 yılında NK Domzale

30 Haziran 2015 yılında FC Basel

7 Ocak 2016 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2016 yılında FC Basel

26 Temmuz 2016 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2017 yılında FC Basel

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2017 yılında FC Winterthur

23 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2018 yılında FK Zemun

30 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız

13 Ocak 2021 yılında Vojvodina

Veljko Simic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Simic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Veljko Simic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad (bis 2012)

Sırbistan takımında 10 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 9 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.