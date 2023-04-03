Veljko Spasojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Spasojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Spasojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Spasojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Spasojevic 25 Aralık 2004 tarihinde Piacenza şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Spasojevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veljko Spasojevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac U19 takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Spasojevic'nin FK Napredak Krusevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Veljko Spasojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Spasojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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12 Mart 2021 yılında Graficar U17

1 Temmuz 2021 yılında Graficar U18

8 Ağustos 2022 yılında Napredak U19

Veljko Spasojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Spasojevic şuan FK Napredak Krusevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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