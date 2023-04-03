Veljko Trajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Trajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Trajkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Veljko Trajkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Veljko Trajkovic 5 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Veljko Trajkovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Trajkovic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Veljko Trajkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Veljko Trajkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Radn. Nis U17
10 Ağustos 2021 yılında Napredak U17
30 Haziran 2022 yılında Radn. Nis U17
1 Temmuz 2022 yılında Radn. Nis U19
Veljko Trajkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Veljko Trajkovic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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