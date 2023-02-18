Veljko Trifunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Trifunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Trifunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Trifunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Trifunovic 4 Ağu 1998 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вељко Трифуновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Trifunovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSA yapmaktadır. Veljko Trifunovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Veljko Trifunovic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Veljko Trifunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Trifunovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veljko Trifunovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Trifunovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rad U17

1 Temmuz 2015 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad

2 Temmuz 2017 yılında Zarkovo

30 Haziran 2018 yılında Rad Belgrad

12 Ocak 2021 yılında Radnicki Nis

14 Temmuz 2021 yılında Radnicki 1923

20 Temmuz 2022 yılında Vozdovac

5 Ocak 2023 yılında Zelez. Pancevo

Veljko Trifunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Trifunovic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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