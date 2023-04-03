Veljko Vojvodic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Vojvodic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Vojvodic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Veljko Vojvodic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Veljko Vojvodic 18 Ekim 2005 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Veljko Vojvodic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Vojvodic'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Veljko Vojvodic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Veljko Vojvodic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FK TSC U19
Veljko Vojvodic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Veljko Vojvodic şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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