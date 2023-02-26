Veluyeke Zulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veluyeke Zulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veluyeke Zulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veluyeke Zulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veluyeke Zulu 2 Mart 1995 tarihinde Ulundi, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veluyeke Zulu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veluyeke Zulu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Veluyeke Zulu'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Veluyeke Zulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veluyeke Zulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veluyeke Zulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veluyeke Zulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2014 yılında Maritzburg Utd.

22 Ocak 2015 yılında Royal Eagles

30 Haziran 2015 yılında Maritzburg Utd.

12 Ocak 2016 yılında Golden Arrows

29 Temmuz 2017 yılında Richards Bay

19 Ağustos 2021 yılında Chippa United

1 Temmuz 2022 yılında AmaZulu FC

Veluyeke Zulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veluyeke Zulu şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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