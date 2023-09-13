Venedik’e günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti alınmasına onay

İtalya'nın ünlü Venedik kentine turist akınını kontrol edebilmek amacıyla günübirlik gelecek turistlerden giriş ücreti alınmasına karar verildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Venedik’e günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti alınmasına onay

İtalya'nın ünlü Venedik kentine turist akınını kontrol edebilmek amacıyla günübirlik gelecek turistlerden giriş ücreti alınmasına karar verildi.

Turistlerin uğrak noktalarından biri olan İtalya'nın Venedik kentinde turist yoğunluğunun kontrol altına alınması amacıyla şehre günübirlik gelecek turistlerden giriş ücreti alınması kararlaştırıldı. Venedik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, turistlerden giriş ücreti alınmasına ilişkin kararın oy çokluğuyla onaylandığı duyuruldu. Buna göre Venedik'e günübirlik gelen 14 yaş üzerindeki turistlerin giriş ücreti ödemesi ve rezervasyon yaptırması gerekecek.

Alınan kararın amacının belirli dönemlerde günübirlik turizmin önüne geçmek olduğu belirtildi. Kararın belediye meclisinin belirleyeceği takvim doğrultusunda 2024 yılının yoğun geçmesi beklenen 30 gününde uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca 14 yaş altı çocukların, Venedik sakinlerinin, Venedik'in içinde bulunduğu Veneto bölgesinde ikamet edenlerin, çalışanların, Venedik'teki öğrencilerin, bakıma muhtaç olanların, spor müsabakalarına katılanların ve Venedik'teki tesislerde konaklayanların karardan muaf olduğu belirtildi. Venedik'e günübirlik gelenlerin 5 euro ödemesi bekleniyor.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsüne göre 7,6 kilometrekarelik şehir, 2019 yılında 13 milyon turisti ağırladı. Önümüzdeki yıllarda ise ziyaretçi sayısının korona virüs salgını öncesi seviyelerin üzerine çıkması bekleniyor.

UNESCO, bu yılın başlarında Venedik'in dünya mirası listesine eklenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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