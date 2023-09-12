Venedik’te turist yoğunluğuna günlük 5 euro çözümü

Avrupa'nın en fazla turist alan şehirlerinden biri olan Venedik'te turist yoğunluğunu azaltmak için 14 yaşından büyüklerin günlük 5 euro ödemesi ve rezervasyon yaptırması talep ediliyor.

Turistlerin en uğrak noktalarından biri olan İtalya'nın Venedik kentinde yoğunluğu kontrol etmek için günlük ödeme yapması planlanıyor. Henüz plan aşamasındaki uygulamanın yürürlüğe girmesiyle Venedik'i ziyaret edecek 14 yaşından büyük turistler günlük 5 euro ödeyecek ve şehre girmeden rezervasyon yapması gerekecek. Belediye Meclis Üyesi Simone Venturini, uygulamanın gelecek yıl turistlerin en yoğun olduğu dönemde denenebileceğini ifade ederek, "Venedik, en fazla ziyaret edilen Avrupa şehirleri arasında ve aşırı turizmden zarar görüyor. Amaç yoğun günlerde turistlere seçim yaptırmak. Bunu denemek ve gerekirse uygulamak istiyoruz. Bir 40 yıl daha en iyisini tartışmak istemiyoruz" dedi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsüne göre 7,6 kilometrekarelik şehir 2019 yılında 13 milyon turisti ağırladı. UNESCO ise bu yılın başlarında Venedik'in dünya mirası listesine eklenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)