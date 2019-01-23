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  3. Venezuela ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı

Venezuela ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı

Venezuela devlet başkanı Maduro, ABD ile olan tüm ditlomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı. .Maduro, ABD li diplomatların 72 saat içerinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Venezuela ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı

Venezuela devlet başkanı Maduro, ABD ile olan tüm ditlomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı. .Maduro, ABD li diplomatların 72 saat içerinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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